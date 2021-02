Les Raptors ramenés sur terre par les 76ers

La série de victoires des Raptors de Toronto s’est arrêtée à quatre matchs mardi soir, alors que les 76ers de Philadelphie ont vaincu le club canadien au compte de 109 à 102 au Amalie Arena.

La formation de la Pennsylvanie a amorcé la rencontre en force en se forgeant une avance de 19 points au premier quart. Les joueurs des Raptors ont démontré du caractère en n’abandonnant pas, mais n’ont jamais vraiment été en mesure de rattraper leur retard.

Tobias Harris a sonné la charge pour les vainqueurs. L’ailier fort de 28 ans a amassé 23 points, sept rebonds et cinq mentions d’assistance. Il a d’ailleurs inscrit 12 points lors du dernier quart.

Furkan Korkmaz et Joel Embiid ont également contribué avec des récoltes de 19 et 18 points. Le second a également fait sentir sa présence sous le panier avec 12 rebonds.

Norman Powell et Pascal Siakam ont été les joueurs les plus productifs du côté des Raptors. Le premier a obtenu 24 points, quatre rebonds et deux aides, tandis que le deuxième a amassé 22 points, six rebonds et sept passes décisives.

Pour sa part, le Montréalais Chris Boucher a fini son match avec 10 points et trois rebonds. Celui qui a grandi à Montréal-Nord a été utilisé pendant 23 minutes par l’entraîneur Nick Nurse.

L’unique formation canadienne poursuivra sa campagne mercredi soir, alors qu’elle sera en visite au American Airlines Arena pour y affronter le Heat de Miami.

Curry s’occupe de tout

Stephan Curry a totalisé 37 points, dont cinq sur des lancers francs au cours des 18 dernières secondes de la partie, pour permettre aux Warriors de Golden State de vaincre les Knicks au compte de 114 à 106, à New York.

Les Warriors ont ainsi évité une troisième défaite de suite.

Dans une cause perdante, Julius Randle a réussi un double double avec 25 points et 10 rebonds. Ses coéquipiers Taj Gibson et RJ Barrett ont également été efficaces sous les paniers avec 11 et 10 rebonds, respectivement.

Enfin une victoire à Cleveland

À Cleveland, Lamar Stevens a réussi un dunk avec quatre secondes à écouler et les Cavaliers ont triomphé 112 à 111 contre les Hawks d’Atlanta.

Stevens a totalisé huit points en près de 16 minutes de jeu et le club de l’Ohio a mis un terme à une séquence de 10 revers.

Jarrett Allen a réalisé un double double en vertu d’une récolte de 13 points et 14 rebonds, tandis que son coéquipier Collin Sexton a dominé avec 29 points.

Dans l’autre camp, Trae Young a bien fait avec 28 points et 12 mentions d’assistance.