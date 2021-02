Patrick Senécal réussit son pari

Pour plusieurs, Patrick Senécal rime avec épouvante, frissons et sang. Mais l’univers du maître de l’horreur québécois est beaucoup plus vaste, comme en témoigne sa première série télé, dans laquelle il marie également fantastique et humour noir.

Mariant habilement différents genres comme l’épouvante, le fantastique et l’humour noir, Patrick Senécal présente (un clin d’œil assumé à Alfred Hitchcock présente) détonne des autres fictions québécoises. Et c’est tant mieux.

On parle d’une série d’anthologie, c’est-à‐dire qui propose des épisodes parfaitement indépendants les uns des autres, qu’on peut regarder dans l’ordre ou pas. Comme Black Mirror, qui a actuellement beaucoup de succès sur Netflix. Ou comme Twilight Zone, Au-delà du réel ou Bizarre, bizarre, si l’on retourne plus loin en arrière. Chaque fois, c’est une nouvelle intrigue, une nouvelle distribution, une nouvelle ambiance.

Le seul fil conducteur, c’est l’absence de happy end, comme l’a souligné Patrick Senécal en point de presse virtuel, mardi. « Il n’y a pas de belle histoire d’amour, a précisé l’auteur. Les personnages vivent la pire journée de toute leur vie. »

Sortez le popcorn

Les trois épisodes que Club illico a présentés aux médias annoncent une série popcorn aussi divertissante qu’éclectique.

Intitulé Seule, le premier brosse le portrait d’une jeune célibataire (excellente Mylène Mackay---) qui déménage dans une petite ville tranquille au moment même où l’on apprend qu’un tueur en série rôde aux alentours. Malgré une finale surprenante (et particulièrement riche en hémoglobine), il s’agit du moins intéressant des trois. Sans doute parce qu’il respecte les codes du thriller classique, miaulements de chats de fond de ruelle inclus.

Le deuxième épisode, de style suspense psychologique, nous montre la troublante audition d’un acteur, brillamment campé par Théodore Pellerin. Outre la performance à fleur de peau du jeune comédien, on retient la réalisation inspirée de Stéphane Lapointe, qui installe une ambiance délicieusement déroutante, et l’interprétation d’Anne-Marie Cadieux, d’une grande justesse en metteuse en scène insistante.

Avec Lou-Pascal Tremblay en chanteur amateur impatient de percer, le troisième épisode captive tout autant, mais cette fois, en exploitant un côté plus comique, gracieuseté d’un génie (Eric Preach) qui exauce des vœux en prenant chaque mot au premier degré.

Public cible

Produite par Zone 3 et Productions Starling Road, en collaboration avec Québecor Contenu, Patrick Senécal présente vise à rallier un public qui délaisse la fiction québécoise depuis plusieurs années : les 18-34 ans.

Ces derniers répondront-ils présents ? On l’ignore, mais chose certaine, s’ils se laissent tenter, le taux de satisfaction devrait être élevé.

▶ Les cinq premiers épisodes de Patrick Senécal présente atterrissent sur Club illico jeudi. Les cinq suivants sont attendus cet automne.