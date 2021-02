Réouverture des cinémas : deux poids, deux mesures, dénoncent les artistes de scène

L’Union des artistes (UDA) n’en revient toujours pas que le gouvernement ait accepté de rouvrir les salles de cinémas, mais pas les salles de spectacles.

« Présentement, on souffre du syndrome du meilleur élève de la classe : celui dont on ne s’occupe pas parce que les notes sont en haut de 90 % », a dénoncé la présidente Sophie Prégent.

Aux dernières nouvelles, aucune éclosion n’a été provoquée par le retour sur scène après la 1ere vague. La présidente indique également que les artistes de la scène sont prêts à fouler les planches.

« Ne me dites pas que la société n’a pas besoin de ça présentement, justifie-t-elle. On est tous en dépression nerveuse ou à peu près. On n’en peut plus. »

