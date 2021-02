Réunion bilatérale Trudeau-Biden aujourd'hui

Le président Joe Biden tiendra mardi la première réunion bilatérale de son mandat, virtuelle pour cause de pandémie, avec le premier ministre Justin Trudeau, pour établir une « feuille de route » en vue d’un renouveau des relations entre les États-Unis et le Canada, a indiqué un haut responsable américain.

« Je pense que le principal objectif du voyage, enfin... de la réunion, sera principalement d’établir une feuille de route pour redynamiser le partenariat entre les États-Unis et le Canada », a déclaré lundi ce responsable.

Pandémie oblige, cette première réunion bilatérale pour le président Biden se fera par visioconférence, l’empêchant de poser en personne la première pierre de la relation américano-canadienne post-Trump.

Des annonces sur les « prochaines étapes » en matière de diplomatie, de transports, d’infrastructures et de lutte contre le Covid devraient avoir lieu, a précisé le responsable.

Joe Biden et Justin Trudeau devraient aborder plusieurs priorités mutuelles, comme le changement climatique, l’économie nord-américaine, l’Arctique et les menaces pesant sur la démocratie en Birmanie et au Venezuela.

« En étant sur la même longueur d’onde sur plusieurs sujets, comme le changement climatique ou la relance de l’économie, nous pouvons faire davantage ensemble », a-t-on fait écho du côté des équipes de M. Trudeau.

Les deux dirigeants devraient aussi aborder les questions épineuses de la Chine et de ses rapports aux droits humains, ses « pratiques économiques injustes » et sa détention de deux ressortissants canadiens, selon le responsable américain.

La décision de Joe Biden de bloquer le projet de l’oléoduc Keystone XL, combattu par les associations écologistes, mais soutenu par Ottawa, devrait également être évoquée.