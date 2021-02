Sauvons Thierry Henry

Je déteste le dossier Thierry Henry. Et les dirigeants de l’ex-Impact ne m’aident pas beaucoup à comprendre la vraie histoire.

Depuis dimanche, je sais que Bournemouth a renouvelé le contrat de son coach par intérim jusqu’en mai.

Donc, on garde Thierry Henry pour l’instant.

Il devrait arriver à Montréal tôt cette semaine pour entreprendre sa quarantaine. Mais que fera Henry quand la fin de l’été sera venu et que la nouvelle saison commencera à Bournemouth, nul ne le sait pour l’instant.

Chose certaine, quelqu’un au CF Montréal a refusé de se laisser plumer.

DANS LE CALEPIN | Une motion du Parti conservateur a été adoptée aux Communes à Ottawa. En gros, on y reconnaît le génocide des Ouïgours musulmans en Chine et l’on a adopté en plus un amendement du Bloc québécois demandant le transfert des Jeux de Pékin à Vancouver en février 2022. Ça sent le boycottage...