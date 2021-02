Voyez les étapes pour vous inscrire à la vaccination contre la COVID-19

La prise de rendez-vous pour la vaccination débute jeudi pour un premier groupe d’âge; voici les quelques étapes pour vous inscrire.

Premièrement, vous devez vous diriger sur le portail Clic Santé au clicsante.ca.

Deuxièmement, vous inscrivez votre code postal ainsi que le service «vaccination adulte».

Et finalement, vous cliquez sur la clinique que vous désirez parmi la liste des endroits qui offrent la vaccination contre la COVID-19.

Notez qu’à partir de jeudi, ce sera les gens de 85 ans et plus qui pourront s’inscrire.

Pour en connaître davantage sur la liste des priorités, vous pouvez aller sur quebec.ca/vaccincovid.

Un site fait au Québec

La plateforme Clic Santé a été fabriquée par une équipe d’Alma menée par le directeur général Stéphane Lajoie, qui était de passage à l’émission À vos affaires mardi.

«On a pris tous les moyens qui étaient à notre disposition pour que ça fonctionne. En plus d’avoir eu la chance de participer aux campagnes de grippes saisonnières. On ne peut pas dire qu’on n’a pas eu la chance de se pratiquer», mentionne Stéphane Lajoie.

Le directeur général est persuadé également que le site internet va tenir le coup malgré l’affluence prévu dans les prochaines semaines.

«On fait passer des "stress tests". On fait passer des dizaines de milliers, mêmes des centaines de milliers de personnes dans des périodes très courtes et à partir de ce moment-là quand on sait que notre système répond et plus de ce que nous sommes supposés d’avoir», rappelle le directeur général de Clic Santé.