DESJARDINS, André



À Montréal, le 12 février 2021, à l’âge de 82 ans, est décédé M. André Desjardins.Il laisse dans le deuil son conjoint M. Daniel Ostiguy, ses soeurs Jocelyne, Marguerite et Céline Desjardins, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La liturgie de la Parole a été célébrée dans l'intimité.