BÉDARD, Annette



À Repentigny, au CHSLD Émile Mc Duff, le 19 février 2021, à l'âge de, est décédée madame Annette Bédard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Manon), Carolle (Marion) et Daniel (Josée), ses petits-enfants Mylène (Steve), Marie-Christine, Jannie et Benjamin, ses arrière-petits-enfants Antoine, Leyden et Émmanuelle, ses trois soeurs Jeannine (Fernand), Denise et Claudette, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au salonle samedi 27 février 2021 de 14h à 17h. Une liturgie sera dite au salon à 16h. En raison des conditions actuelles, les présences au salon se feront sur invitation seulement.