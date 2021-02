BRODEUR, Jérôme



Paisiblement à Cowansville, le 14 février 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Jérôme Brodeur, résident de Bedford et anciennement de Stanbridge Station, époux de feu Madame Réjeanne Parent, fils de feu Étienne Brodeur et de feu Rose Délima Beauregard.Il laisse dans le deuil ses enfants, André (Chantal Vallières), Gilles (Line Dumont), Ghislaine (Denis Édoin), Normand (Isabelle Chartrand) et Sylvie Brodeur (Jean-Pierre Rivet), ses petits-enfants, Mélanie (Steve), Maxime (Jakkie), Valérie (Martin), Mélissa (Sébastien), Mylène (Nicolas), Simon (Michel), Jacinthe (Louis-Philippe), Caroline (Benoit), Guy (Jean-Sébastien), Pascale, Alexandra (Samuel) et Nicolas (Manon), ses 16 arrière-petits-enfants, son amie de coeur Mme Diane Ducharme, ses frères et ses soeurs, feu Jeanne-D'Arc (Clément Pelletier), feu Élizabeth, feu Noël, Clément (feu Marie-Ange Breton), feu Julien, feu Huguette, feu Armande et Grégoire Brodeur (Denise Deslandes), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:BROME-MISSISQUOI215 RUE DE LA RIVIÈREBEDFORD, QC450 248-2911complexefuneraire.cale vendredi 19 mars 2021 de 19h00 à 22h00, le samedi 20 mars 2021 à compter de 11h00. Les funérailles suivront en l'église St-Damien de Bedford à 13h30, 26 de l'Église, Bedford, J0J 1A0. Compte tenu des récents événements et des recommandations entourant les rassemblements, les dates des rituels funéraires pourraient être modifiées. L'information sera disponible sur le site web du complexe funéraire.