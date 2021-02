GAUTHIER, Laurent-Pierre



15 mars 1945 - 1er février 2021À l'Hôpital Charles Lemoyne, le 1er février 2021, est décédé à l'âge de 75 ans, M. Laurent-Pierre Gauthier.Il laisse dans le deuil son fils Samuel, ses deux petits-enfants Étienne et Gabriel ainsi que sa très grande amie Nicole.Un grand merci au CLSC Samuel-de-Champlain ainsi qu'à l'organisme Amelys et tout particulièrement à Francine, Jocelyne et Gaétane.Une rencontre commémorative aura lieu à une date ultérieure.Pour offrir vos condoléances, veuillez les adresser sur le siteLa direction funéraire a été confiée à