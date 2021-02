LÉVEILLÉE, Françoise



Au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 18 février 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Françoise Léveillée, fille de M. Théophile Léveillée et de Mme Jeanne Desmarais, demeurant à St-Lin-Laurentides.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine, Ghislain, Normand, Ginette, Johanne, Alain et Patrice, leur conjoint(e), 23 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.Afin de respecter les consignes gouvernementales, les rituels funéraires se dérouleront en toute intimité. Seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront y assister. (Un maximum de 25 personnes pourra participer.)Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé Publique en regard à la distanciation physique, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire. La tenue d'un registre sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits. La nourriture et les breuvages sont dorénavant interdit.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com