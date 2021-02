LANGLOIS, Réjean



À Varennes, le 17 février 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Réjean Langlois, époux de madame Denise Guillemette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Lise (René Bissonnette), Nicole (Raymond Depot), Rachel (Noël Marquis) et Rollande (Gilles Beauregard), ses frères Jean-Claude et feu Rolland (Hélène), ses beaux-frères et belles-soeurs, sa filleule Annie Beauregard, son filleul Luc Fleury, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 6 mars de 13 h à 16 h au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum, le port du masque est obligatoire.