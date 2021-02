GARNEAU, Diane



À la Maison Victor-Gadbois, le 11 février 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Diane Garneau, conjointe de monsieur André Blain.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son beau-fils Jean-François, son neveu Louis et sa nièce Lori, ses petits-enfants Megan, Talia et Nicholas ainsi que de nombreux autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.La famille remercie chaleureusement l'équipe des soins palliatifs du CLSC des Patriotes ainsi que ceux de la Maison Victor-Gadbois pour le soutien et les soins exceptionnels prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent d'ailleurs se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.www.salondemers.com