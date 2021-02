LEROY, Martine



À Montréal, le lundi 15 février, à l'âge 72 ans, est décédée Martine Leroy, épouse de Roch Deslauriers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Jeannette Gaouyat, son fils Martin Leroy-Deslauriers (Mary Chatilou Albaña), ses soeurs Michèle Leroy (Michel Hudon) et Françoyse Fratino (Salvatore Fratino), sa belle-soeur France Deslauriers (Ricky Suarez), son beau-frère Marc Deslauriers (Anne-Marie Deslauriers), ses nièces Julie Deslauriers et Fanny Suarez, ses neveux Justin Fratino et Mathieu Suarez, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité le samedi 6 mars, au complexe :Vingt-cinq personnes maximum sont déjà invitées.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.