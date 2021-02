ROLLIN, Jean-Paul



À L'Île Bizard, le 19 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Rollin, époux de Madame Micheline Cardinal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Linda (Richard), Ninon (Roger), ses petits-enfants Sophie, Marco et Carl, ses arrière-petites-filles adorées Alicia et Victoria, ses soeurs Monique (Alfred), Nicole, son frère Guy (Lucille), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, les services se tiendront en présence de la famille immédiate seulement.