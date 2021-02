TOUPIN, Annick



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre très chère Annick qui nous a quittés le 13 février dernier, des suites d'un cancer qu'elle a affronté avec beaucoup de courage et de résilience. C'est chez elle, entourée de ses proches, qu'elle a paisiblement rendu son dernier souffle.Elle laisse dans le deuil ses filles Valérie (Philippe Aubin-Steben) et Laurence (Alexandre Duval-Boudreau), sa petite-fille Clara, sa mère et son père, Denyse Mineau et Lambert Toupin, son frère Benoît (Janie Payette) et leurs enfants, Charlotte, Étienne et Antoine, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier les amis, les " veilleuses ", ses voisins en or, et toute l'équipe de soins palliatifs à domicile, pour leurs bons soins et attentions ainsi que pour leur grande générosité.Vu le contexte de la crise sanitaire, une célébration de sa vie sera tenue plus tard cette année, lorsque les circonstances le permettront.En sa mémoire, les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société canadienne du cancer.Comme elle vous dirait,