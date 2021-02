DUCHESNE, Philippe



De Mascouche, le 21 février 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Philippe Duchesne, époux de madame Ginette Duchesne.Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Benoît et Véronique (Stéphane), ses petits-enfants, son demi-frère, son beau-frère, son neveu et sa nièce, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 février 2021, de 9h à 10h, 11h à 12h, 14h à 15h et de 16h à 18h, aux:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC J7K 2L7En raison de la pandémie, veuillez noter que les heures de visites sont réservées uniquement aux gens possédant une invitation.