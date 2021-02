DESCHAMPS, Maurice



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Maurice Deschamps survenu le 5 février 2021, à l'âge de 92 ans.Il est parti paisiblement rejoindre ses parents Emmanuel Deschamps et Eugénie Hadd ainsi que son épouse Hélène Moulin. Il laisse dans le deuil ses enfants Michèle (feu Pierre Band), Jean-Pierre (Martine Montigny), Jean-Claude et Alain (Karine Mollé), ses petits-enfants Jean, Guillaume, Mariève, Catherine, Olivier, Emmanuel et Julianne, son amie Muriel Barrette ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances, des funérailles chantées auront lieu lorsque les autorités sanitaires le permettront.Ayant participé activement à la scène lyrique québécoise pendant plus de 50 ans, des dons à l'Opéra de Montréal, à l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal, la Fondation des jeunesses musicales Canada ou à la Fondation du Père Lyndsay seraient appréciés.