PERREAULT, Alain



Le 21 février 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé en toute sérénité et entouré des siens, M. Alain Perreault, époux de Christianne Martel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 2 filles Isabelle (Jean-François Bergeron), Valérie (Bruno Marin), ses petits-enfants Christian, Émile, Laurent, Éliott, Gabrielle et Simon, son frère Pierre (Louise Germain), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.En raison des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu à une date ultérieure.