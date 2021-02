LETELLIER, Roger



À la Maison Source Bleue de Boucherville, le 19 février 2021, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Roger Letellier, fils de feu Henri Letellier et de feu Alice Lanoue.Roger s'est sereinement dirigé vers sa nouvelle vie au son d'une musique de guitare classique qu'il adorait, bercé de l'amour de son frère Maurice (Lise Bacon), de sa soeur Henriette, de ses nièces Audrey (Cassandre Royet), Sandrine (Robin Lafortune), Isabelle, Lisanne et Mylène, ainsi que de ses petits-neveux et de sa petite-nièce Ilan, Nathaniel et Elsa-Yara, de même que de ses cousins et cousines.Il vivra dans la mémoire de son copain Sam, son complice de longue date David, ainsi que de ses nombreux amis et collègues.Selon ses volontés, Roger a indiqué qu'aucune cérémonie n'accompagnerait son départ.La famille tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude à la Maison Source Bleue et en particulier au personnel soignant qui a accompagné Roger vers sa nouvelle vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Source Bleue en mémoire de Roger à l'adresse suivante :maisonsourcebleue/