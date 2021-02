RIVEST, Suzanne

Le 9 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Suzanne Rivest, épouse de feu M. Roger Jetté.



Elle laisse dans le deuil ses soeurs Micheline et Lise, son frère Gilbert (Simone Raiche), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances en toute intimité et sur invitation le samedi 27 février 2021 de 10h à 11h suivi du service funéraire à l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au 4155 rue Wellington, Verdun, QC, H4G 1V8.



Madame Rivest fut confiée au



COMPLEXE FUNÉRAIRE ROY

1000, MONTÉE MASSON

MASCOUCHE, QC

J7K 2L7