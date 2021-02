TRUDEAU, Ghislaine



À Longueuil, le jeudi 18 février 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée Ghislaine Trudeau.Maman et grand-maman aimante et chérie, elle laisse dans le deuil ses trois enfants Patrick (Catherine Chalumeau), Nathalie (Marc Jarry) et Geneviève (Patrick Fortin) et ses quatre petits-enfants Frédérique, Élizabeth, Marie-Pier et Olivier ainsi que de cher(e)s ami(e)s qui l'ont côtoyée fidèlement au fil des années.Son absence sera profondément ressentie par tous ses proches.En raison des circonstances de la COVID-19, les rituels funéraires se feront en privé et dans le respect des directives de la Santé publique au:LONGUEUIL, 450 443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert CenacVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Société canadienne du cancer.https://www.societederecherchesurlecancer.ca/