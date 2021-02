ARES, Denis



À Rivière-des-Prairies, le vendredi 19 février 2021 est décédé, à l'âge de 92 ans, Denis Ares, époux de feu Denyse Desjardins.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Régent), feu Michel (Lise), Pierre (Sylvie), Sylvie (Daniel) et Guylaine (Steeve), ses belles-soeurs Cécile et Liliane, ses petits-enfants Julie, Isabelle, Corine, Justine, Marc-Olivier, Francis, Guillaume, Sébastien, Christophe et Nathan, ses 8 arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Considérant les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille via l'avis de décès sur le site web de