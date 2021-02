SPERANDIO, Paul



À Laval, le 21 février 2021, à l'âge de 90 ans est décédé M. Paul Sperandio.Il laisse dans le deuil Sylvia DeZwirek (Luc) (mère de Camille et David), sa fille Camille (Guillaume) et son fils David, ses enfants d'une première union soit Éric-Pier, Sylvie et Lyne, son frère Jean-Claude (Danièle), autres parents et amis.Étant donné la situation actuelle, l'exposition des cendres aura lieu en privé au salon Alfred Dallaire. Pour ceux qui le désirent, vous pourrez présenter vos condoléances à la famille par l'envoi de messages au salon () ou par messagerie à l'adresse suivanteUn merci très spécial à tout le personnel de la résidence La Luciole.