LUSSIER, Adrien



Le 18 février 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Adrien Lussier, conjoint de feu Mme Madeleine Larocque.Il laisse dans le deuil, ses enfants Jacques (Claudia), Sylvain (Nancy), Pierre (Anne) et Jacinthe (Raymond), ses petits-enfants Dominic, Chery-Ann, Pierre-Charles, Jérôme, Geneviève, Joël et Larakim, ses arrière-petits-fils Robert et Raymond, ses frères Victorien et Réjean (Pierrette), sa soeur Thérèse (Fernand), son amie de coeur Hélène ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, il n'y aura aucune cérémonie de prévue.