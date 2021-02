VADNAIS, Hubert



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Hubert Vadnais le 16 février 2021, époux de feu Lucienne Turcotte.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Pierre), Ginette (Stephen) et Jean (Diane), ses petits-enfants François, Mathieu (Patrizia), Philipe (Marie-Ève), Alexandra (Sébastien), Mélanie (Gabriel) et Jean-Charles (Chloé), ses arrière-petits-enfants Vincent, Lucas, Olivia, Zoe, Malie, Yuma et Gaïa, sa belle-soeur Patricia, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.À la mémoire de Hubert Vadnais, des dons à la Fondation Luc Maurice seraient grandement appréciés.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en toute intimité.