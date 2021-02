Baisse des profits pour Desjardins en 2020

Desjardins a vu ses excédents diminuer de 6,9 % pour l’exercice 2020 par rapport à 2019.

Il s'agit une baisse de 179 millions $. Les profits avant ristourne se sont chiffrés à 2,419 milliards $ en 2020.

Toutefois, les déboursés aux membres et à la collectivité sont restés les mêmes qu’en 2019, soit 445 millions $. Ceci inclut des ristournes de 330 millions $, 72 millions $ en commandites, dons et bourses d'études et 43 millions $ en Avantages membre Desjardins.

Les revenus ont augmenté en 2020 s’élevant à 21,473 milliards $ contre 20,757 milliards $ en 2019

«Le Mouvement Desjardins a connu une solide performance financière pour l'exercice 2020 malgré les incidences négatives liées à la pandémie. Les excédents rajustés sont à la hausse, le membership est en croissance et notre base de capital est encore une fois très robuste», a affirmé le président et chef de la direction, Guy Cormier, par communiqué.