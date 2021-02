MÉNARD VÉZINA, Angélique



Angélique Ménard Vézina est décédée tragiquement le 26 janvier 2021 à l'âge de 23 ans.Elle laisse en sa lumière sa mère, Céline Ménard, ainsi que son père, Roger Vézina, ses frères et soeurs, Jean-François, Vanessa, Tommy et Jessica, ses tantes, ses oncles, ses cousins ainsi que de nombreux amis.La famille souhaite vous remercier pour votre soutien et vos condoléances.