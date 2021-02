POULETTE, Raynald



31 janvier 1940 - 18 février 2021À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 18 février 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Raynald Poulette, fils de feu M. Eddy Poulette et de feu Mme Marie Plante, demeurant à Terrebonne.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Louisa Bérubé, ses enfants feu Dany, Serge (Nancy) et Sonia (Freddy), ses petits-enfants Jessie (Frédéric), Tommy (Philippe), Maxime, Karl, Roxanne et Alexy, ses frères et soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 février 2021 de 14h à 17h à la939, RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1www.salonsfunerairesguay.comUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 au salon.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, cartes disponibles au salon.