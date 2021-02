CHEVRIER, Marcel



24 janvier 1939 - 15 février 2021C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Marcel Chevrier, à l'âge de 82 ans, le 15 février 2021, à Montréal.Il laisse dans le deuil sa soeur Rita, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille se réunira en privé le samedi 6 mars 2021 au complexe funérairede 12h à 14h. Les funérailles suivront à 14h, et de là au cimetière Le repos Saint-François d'Assise pour l'inhumation à 15h.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire. Prière de vous référer à la famille avant de vous déplacer.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec.