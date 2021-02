LANOUETTE, Jean-Guy



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Guy Lanouette, survenu 12 février 2021, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Francyne Fortin, ses enfants Richard (Nathalie), Sylvie (Alain) et Hélène (Ronald), ses petits-enfants Pierre-Alexandre, Audray, Andréanne, Justine et Éric, son arrière-petite-fille Camille, ses frères feu Marcel, Edouard (Yolande) et Gilles (Doris), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Compte tenu des circonstances, ses funérailles seront célébrées à une date ultérieure.Arrangements funéraires: