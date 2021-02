Des entraîneurs remplaçants qui sont restés et ont gagné

Nommé instructeur-chef du Canadien de Montréal sur une base intérimaire, mercredi, Dominique Ducharme peut espérer décrocher éventuellement le poste en permanence, si le passé sportif est garant de l’avenir.

Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), sept pilotes ont remporté la coupe Stanley après avoir été envoyés à la barre de leur équipe durant la saison précédant les éliminatoires: deux d’entre eux détenaient l’étiquette intérimaire. Ailleurs dans le sport, certains ont connu des succès durables, malgré le statut d’entraîneur remplaçant leur ayant été attitré au départ.

Voici quelques belles histoires réalisées dans la LNH au cours des dernières années, ainsi que deux cas d’instructeurs issus d’autres disciplines et bien connus au Québec qui sont devenus permanents sans trop tarder.

Craig Berube

AFP

L’ancien matamore de la Ligue nationale est le deuxième et dernier pilote intérimaire ayant mené son club aux grands honneurs. Embauché par les Blues de St. Louis en juin 2017, il a pris le relais de Mike Yeo, congédié le 19 novembre 2018. Ses premières semaines comme pilote n’ont pas été faciles: au début janvier, sa formation occupait la cave du classement général. Cependant, la suite est connue. Sa troupe a grimpé les échelons de l’Association de l’Ouest, présentant une fiche de 30-10-5 à ses 45 derniers matchs de la campagne. Puis, en séries, elle a déjoué les pronostics, renversant les Bruins de Boston dans le septième duel de la finale, en route vers la première coupe Stanley de l’histoire de la concession.

Ayant été au nombre des finalistes pour le trophée Jack-Adams, Berube a été récompensé avec l’obtention de l’emploi en permanence quelques jours après le triomphe des siens et il est toujours aux commandes au Missouri.

Larry Robinson

Photo d’archives

Le seul autre intérimaire qui a mis la main sur la célèbre coupe est l’ex-membre du «Big Three» du Canadien Larry Robinson. Ce dernier a effectivement connu du succès sur la patinoire, mais aussi derrière le banc. Il a notamment savouré le champagne comme adjoint avec les Devils du New Jersey en 1995 et après un séjour chez les Kings de Los Angeles, il a repris ses anciennes fonctions avec les Diables pour la campagne 1999-2000.

Sauf que Robinson a dû prendre le relais de Robbie Ftorek, remercié le 23 mars 2000. Il a ensuite vu les siens, guidés encore une fois par le gardien Martin Brodeur, filer vers la coupe, la deuxième de l’histoire du club. L’Ontarien a d’ailleurs fortement apprécié ce championnat, comme il l’a indiqué au journaliste Scott Morrison, dans le livre Hockey Night in Canada: My Greatest Day.

«En considérant que j’ai longuement joué au hockey et le nombre de coupes gagnées comme défenseur avec Montréal, cette première coupe Stanley comme entraîneur-chef a été mon plus beau jour dans le hockey.»

Rick Bowness

AFP

De son côté, le vétéran Rick Bowness a bien failli se joindre à ce groupe restreint d’entraîneurs intérimaires ayant obtenu la coupe à leurs premières séries. L’homme aujourd’hui âgé de 66 ans occupait le poste d’adjoint chez les Stars de Dallas avant d’obtenir une promotion inattendue le 10 décembre 2019. Il a été nommé pilote après que Jim Montgomery eut pris la voie d’évitement à cause d’un comportement jugé non professionnel relié à une consommation excessive d’alcool.

Bowness a permis aux Stars de se placer en position avantageuse en vertu d’un dossier de 20-13-5 avant l’interruption de la campagne, le 12 mars dernier. Ce fut suffisant pour Dallas de se retrouver dans le top 4 de l’Association de l’Ouest et d’éviter la ronde de qualification. Au retour au jeu, les Stars ont surpris en écartant quelques grosses pointures, entre autres, les Golden Knights de Vegas. Cependant, ils se sont avoués vaincus par le Lightning de Tampa Bay au tour ultime.

Cet échec n’a pas empêché l’organisation texane de faire de l’ancien meneur des Sénateurs d’Ottawa le 24e instructeur-chef de son histoire le 29 octobre.

Felipe Alou

Andre Viau / Le Journal de Montr

Au baseball, de nombreux amateurs qui appréciaient les Expos de Montréal se souviennent bien de Felipe Alou, le gérant le plus fructueux de l’histoire des Amours avec 691 victoires. Cependant, peu se souviennent qu’au départ, il avait été nommé sur une base intérimaire.

L’ex-joueur a pris la place de Tom Runnells le 22 mai 1992 après que l’équipe eut conservé une fiche insatisfaisante de 17-20. À l’époque, le directeur général Dan Duquette ne lui avait donné que le statut intérimaire, préférant attendre la fin de la campagne pour évaluer son travail, ce qui avait d’ailleurs fortement déplu au principal concerné.

Aussi, l’analyse du dossier d’Alou n’a pas été trop compliquée à faire. La formation montréalaise a terminé le calendrier avec une fiche de 87-75, bonne pour le deuxième rang de sa section. Elle a enchaîné avec 94 gains l’année suivante et en 1994, année marquée par un conflit de travail dans les majeures, elle dominait celles-ci avec 74 victoires.

Alou est demeuré en poste jusqu’à la saison 2001 et il a fallu le controversé propriétaire Jeffrey Loria pour le sortir de l’organisation, qui l’a remplacé par Jeff Torborg.

Marv Levy

Au football, les Québécois ont pu connaître Marv Levy, qui a mené les Alouettes de Montréal vers deux coupes Grey durant son séjour avec le club, de 1973 à 1977. Toutefois, la suite de sa carrière a été des plus intéressantes, particulièrement chez les Bills de Buffalo, dans la NFL.

Maintenant âgé de 95 ans, le natif de Chicago et ancien Montréalais est devenu le pilote intérimaire des Bills pendant la campagne 1986 et il a ramené cette organisation sur la bonne voie. En 1988, il a décroché le premier de ses six titres de la section Est de l’Association américaine grâce à 12 gains. Puis, de 1990 à 1993, Buffalo a participé au Super Bowl à chaque occasion, sans néanmoins gagner une seule finale.

Levy a été choisi trois fois entraîneur par excellence de l’Américaine et une fois instructeur de l’année dans la NFL. Il a totalisé 112 triomphes avec Buffalo et a été intronisé au Temple de la renommée du football en 2001.