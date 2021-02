Deux morts dans une nouvelle flambée de violence en Ukraine

Deux personnes — un soldat et un civil — ont été tuées et deux autres blessées dans une nouvelle flambée d’hostilités entre l’armée et les séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, ont annoncé les autorités.

Un militaire ukrainien a été tué et un autre blessé par des tirs de mortier mardi près du village de Zaïtsevé, au nord de la «capitale» séparatiste de Donetsk. Dans un incident séparé, un deuxième militaire a été blessé dans la même région, selon le ministère de la Défense.

Dans la région voisine de Lougansk, un civil est mort dans l’explosion d’une mine dans sa propre cour mardi, a indiqué l’armée.

L’Ukraine affronte les séparatistes soutenus par la Russie dans les régions orientales de Donetsk et de Lougansk depuis 2014, la guerre la plus meurtrière en Europe depuis celles des Balkans dans les années 90 et qui a commencé plusieurs semaines après l’annexion de la péninsule de Crimée par Moscou.

Le conflit s’est rallumé ces dernières semaines, Kiev accusant les séparatistes de violer la trêve qui tenait plus ou moins depuis juillet dernier.

L’Ukraine a fait état de 50 soldats tués dans ses rangs dans l’Est en 2020 contre 100 morts l’an précédent.

Cette guerre a fait au total plus de 13 000 morts, mais les hostilités se sont considérablement apaisées après les accords de paix de Minsk conclus en février 2015 sous médiation franco-allemande.

L’Ukraine et l’Occident accusent Moscou d’avoir attisé le conflit pour empêcher Kiev de se rapprocher de l’Occident et de fournir des troupes et armes aux séparatistes, ce que la Russie nie farouchement.