Dominique Ducharme: «Avec lui, c’est noir ou blanc»

La pression est forte sur les épaules du nouvel entraineur-chef par intérim Dominique Ducharme et les prochains mois démontreront s’il a l’étoffe pour prendre les rênes du Canadien de Montréal à long terme. Parmi ceux qui croient que le Québécois de 47 ans est l’homme de la situation à Montréal, comptez Steve Hartley.

Les deux hommes ont travaillé ensemble avec les Mooseheads d’Halifax, remportant la coupe Memorial en 2013 alors que Ducharme était l’entraîneur-chef et Hartley son adjoint, puis se sont retrouvés à Drummondville par la suite entre 2016 et 2018 avant que Ducharme ne gradue avec le Canadien et qu’Hartley lui succède comme pilote des Voltigeurs.

Au-delà du hockey, les deux hommes ont développé une grande amitié et Ducharme a même eu l’honneur d’être nommé parrain du premier enfant de la famille Hartley.

«J’ai eu des frissons quand j’ai appris la nouvelle, a mentionné Hartley lors d'un entretien téléphonique, mercredi. Le Canadien de Montréal fait partie des grandes organisations du sport comme les Yankees de New York ou les Red Sox de Boston. Dominique n’a pas brûlé d’étapes pour se rendre là et c’était la suite logique pour lui.»

Structuré et méthodique

Pour Hartley, le Canadien vient de mettre en place un homme de hockey pour qui la communication est la plus grande force.

«C’est un gars structuré et tellement méthodique. Tout ce qu’il fait est calculé et quand il communique avec des joueurs, que ce soit individuellement ou collectivement, il le fait avec précision. Avec lui, c’est noir ou blanc : il n’y a pas de zone grise. Ses attentes sont claires et formulées dans un but précis.»

Cette personnalité cartésienne est d’ailleurs ce qui pousse l’entraineur-chef des Voltigeurs à croire que Ducharme a ce qu’il faut pour traverser avec brio la petite tempête qui frappe le Tricolore en ce moment... et celles qui viendront.

«Il a le tempérament et la personnalité pour occuper ce rôle-là. Du jour au lendemain, il devient la personnalité la plus médiatisée au Québec. Il a déjà prouvé qu’il pouvait le faire, notamment avec Équipe Canada junior. C’est un gars calme et tout ce qu’il dit est pensé et réfléchi.»

Sortie contre la Suède

À ce sujet, Hartley y est allé d’une anecdote intéressante pour illustrer à quel point Ducharme ne fait jamais rien pour rien. En 2017, alors qu’il dirigeait ÉCJ lors du Mondial junior présenté à Montréal et Toronto, l’entraineur québécois y était allé d’une sortie contre les Suédois à quelques heures du match de demi-finale entre les deux pays.

«La Suède a une bonne équipe, mais ça doit faire 10 ans qu'elle montre une fiche parfaite en ronde préliminaire et qu'elle perd quand ça devient plus difficile. On verra bien comment ça va virer pour eux.»

Cette sortie n’avait rien d’improvisée, assure Hartley en riant.

«Il avait présenté son plan à Hockey Canada avant de faire sa sortie. Comme toujours, il avait tout pensé à l'avance. C’est pour ça que je ne pense pas que le tourbillon de Montréal soit quelque chose qui va le déranger.»