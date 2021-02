LALONDE, Pauline

(née Blanchard)



C'est avec une grande tristesse, que nous vous annonçons le décès de Mme Pauline Blanchard. Elle était la soeur de feu Claude, Paul et Claudette Blanchard.Outre son époux, M. Lucien Lalonde, elle laisse dans le deuil, ses filles, Francine et Michèle (Michel), ses petits-enfants, Christopher (Katherine) et Eric (Valérie), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se recueillera le dimanche 28 février dans l'intimité à:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Basilique Ste-Anne de Beaupré ainsi que vos messages de condoléances peuvent être transmis par l'avis de décès sur