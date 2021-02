BEAULIEU, Serge



De La Prairie, le mercredi 17 février 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Serge Beaulieu, époux de madame Danielle Dubuc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Patricia et son fils François, ses petits-enfants Patrice et Rosemarie, son arrière-petit-fils Logan, son filleul Denis Turmel, ses frères Gilles Beaulieu, André Turmel (Mireille), Laurent Turmel (Christiane) et Gérard, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Compte tenu des circonstances une cérémonie aura lieu ultérieurement.