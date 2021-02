PAPINEAU, Manon



Au CHSLD Jean-Louis Lapierre, le 18 février 2021, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Manon Papineau, fille de feu Gaston Papineau et feu Annette Lahaie.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Diane (Clément) et Ninon (Alain) ainsi que son neveu Mathieu (Amélie), sa nièce Christine (Marc) et sa tante Maybel Rougeau.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu en privée.En sa mémoire des dons à la Fondation de la dystrophie musculaire seraient appréciés./ui/ledirectgift/donations/startwww.poissantetfils.ca