TRUDEAU, Thérèse



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre mère Thérèse Trudeau, décédée le 17 février 2021 à l'âge de 93 ans. Elle est morte paisiblement entourée des siens.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Jean-Marc Lafond), Claude (Maryse Parent), Lyse (Sylvio Beaudin), Manon (Michel Hébert), ses petits-enfants Christian, Patricia, Jean-François, Geneviève et Maxime, ses arrière-petits-enfants Sophie, Rose, Marianne, Jayden, Zackary, Anaëlle, Jackson et un tout dernier qui nous arrivera bientôt Adam.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Rita, ses frères Adrien et André, ses belles-soeurs Thérèse William et Nicole Blanchette, ses nombreux neveux et nièces, ses amis, particulièrement la famille Hébert, qu'elle considérait comme sa deuxième famille.Nous tenons à remercier le personnel de la Résidence Demeure St-Hilaire pour leur soutien.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles se dérouleront dans l'intimité familiale. Vous pourrez toutefois assister virtuellement à la cérémonie en cliquant sur le lien dans l'avis de décès du site internet du salon funéraire Demers, dimanche le 28 février dès midi.Les personnes qui désirent envoyer leur message de sympathie peuvent le faire au :Tél. 450 467-4780 Téléc. 450 467-9468www.salondemers.com