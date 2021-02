Graves conséquences de l’isolement

Je suis une femme de 82 ans qui a toujours réussi à se débrouiller seule depuis le décès de mon mari il y a 10 ans. Je ne suis pas riche, mais je fonctionne plutôt bien avec le peu que j’ai. Mon principal problème réside dans le fait que je n’ai plus d’amis de mon âge et que la longue période d’isolement qu’on a vécue depuis le printemps 2020 m’est rentrée dedans.

On dirait que j’ai de plus en plus de mal à me lever le matin. Et alors qu’avant j’allais faire mes courses au moins une fois par semaine pour bien me nourrir, là je peux passer plusieurs jours sans manger autre chose que des biscuits soda avec un bout de fromage. C’est un peu comme si l’envie de vivre était en train de me quitter petit à petit. Ça me gêne de raconter ça à mon médecin de peur qu’il me prenne pour une folle, mais je m’inquiète pour moi-même. J’ai toujours été une femme en forme, et là je ne le suis plus du tout et ça me fait peur.

Vieille qui commence à ressentir son âge

Il ne faut pas hésiter une seconde à raconter cela à votre médecin de famille et c’est urgent. À la limite, prenez rendez-vous à votre CLSC pour y rencontrer la travailleuse sociale. Il y a tout plein de personnes seules chez qui l’isolement entraîné par la COVID a détruit tout équilibre psychologique. Il se peut que vous soyez en légère dépression et il importe de ne surtout pas laisser cet état s’installer.