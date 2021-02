La mannequin Natalia Vodianova s’engage à l’ONU pour défendre la santé sexuelle des femmes

La top model Natalia Vodianova est devenue mercredi ambassadrice de bonne volonté auprès de l’agence de l’ONU chargée des questions de santé sexuelle et reproductive, l’UNFPA, afin d’en finir avec les préjugés sur le corps des femmes.

« La relation de la société aux règles et à la santé des femmes a été taboue bien trop longtemps », a souligné Natalia Vodianova lors d’une visioconférence de presse. « Il est de notre responsabilité de redéfinir culturellement ce qui est considéré normal », a fait valoir la mannequin vivant à Paris.

« Les règles sont une fonction corporelle normale. En tant qu’ambassadrice de bonne volonté de l’UNFPA, je veux travailler à la construction d’un monde dans lequel nous n’aurons plus besoin de l’expliquer », a souligné celle qui a défilé pour les plus grandes maisons de couture, Tory Burch, Balmain, Stella McCartney...

L’UNFPA et Mme Vodianova travailleront en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles en s’attaquant aux préjugés et aux tabous liés à leur corps et à leur santé, qui conduisent à des discriminations et exclusions dans le monde.

« C’est d’une ironie tragique que quelque chose d’aussi universel que les règles puisse donner aux filles un sentiment d’isolement si fort », a déploré dans un communiqué la directrice de l’UNFPA, Natalia Kanem. « Les sociétés prospèrent lorsque leurs filles sont épanouies, autonomes et libres de leurs choix! », a-t-elle estimé, en annonçant la désignation de la mannequin.

Natalia Vodianova rejoint d’autres ambassadeurs de bonne volonté à l’UNFPA, dont l’actrice américaine Ashley Judd et la princesse danoise Mary Donaldson.