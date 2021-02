La patience a ses limites

Ma sœur vit une situation difficile depuis 10 ans. Elle partage sa vie avec un homme qui a toujours été violent verbalement. Comme je connais assez bien les conditions familiales qui étaient les nôtres dans l’enfance, j’ai toujours senti qu’elle serait un terreau propice pour ce type de prédateur.

Elle l’avait déjà laissé une fois en début de relation, mais elle était revenue vers lui sous prétexte que c’était l’homme de sa vie et que son comportement résultait d’une jeunesse ratée. Autrement dit, elle le dédouanait de toute responsabilité face à sa violence.

C’est quand elle a eu son premier enfant que les choses ont empiré. Refusant de perdre sa place unique auprès d’elle, il est parti. Pendant cette période, je me suis beaucoup occupé d’elle, espérant qu’elle demeure à jamais éloignée de ce garçon.

Mais lors du premier anniversaire de l’enfant, il est revenu dans le portrait. Comme prévu, elle a repris avec lui, mais il était loin d’être calmé. Ses attaques envers elle ont repris de plus belle. Elle s’en plaignait, tout en refusant de porter plainte. Je la soutenais de mon mieux quand, trois ans plus tard, elle est de nouveau tombée enceinte. Je voyais la catastrophe venir, et elle s’est produite. Au sixième mois de sa grossesse, il a de nouveau quitté le navire.

Je l’ai aidée à se relever de l’accouchement d’une charmante petite fille qui a maintenant six mois. Comme vous devez vous en douter, eh bien oui, le bonhomme tente de revenir dans le portrait encore une fois. Je l’ai menacée de la laisser seule avec ses problèmes si jamais elle acceptait ce nouveau rapprochement, et je la sens hésiter. Mais je crains tellement les conséquences de mettre ma menace à exécution. Je voudrais votre avis.

Une sœur en train de perdre patience

Vous avez raison d’hésiter, car vous êtes son seul garde-fou à ce qu’il semble. L’abandonner à son sort donnerait peut-être à ce garçon le signal que le terrain est libre et qu’il peut dépasser les bornes. Même si c’est difficile à supporter, ne coupez pas le lien, car vous risquez de le regretter amèrement.