Le courant passe dans la grande famille Gentec

Il fut un temps où pour pourvoir un poste en génie électrique, Gentec pouvait recevoir jusqu’à 25 curriculum vitæ, mais cette époque est bien révolue puisqu’aujourd’hui, les entreprises sont nombreuses à se les arracher.

Cette spécialisation est très recherchée au Québec. Actuellement, Gentec, qui est spécialisée dans le domaine de la conception et de la fabrication de composants d’appareils électriques et électroniques à la fine pointe de la technologie, a une dizaine de postes à pourvoir, dont des postes en génie électrique et en génie logiciel.

Ces nouveaux talents viendront se greffer à un noyau d’une vingtaine d’ingénieurs qui ont soit des baccalauréats soit des maîtrises dans leur domaine de spécialité.

« On a un très bon début d’année 2021. En ce moment, on travaille sur le développement de plusieurs bons projets avec des clients externes dans le domaine médical et dans le domaine des réseaux électriques. Ce sont des projets qui challengent les équipes », a affirmé François Giroux, président de Gentec.

Enthousiasme et rigueur

L’enthousiasme à développer de nouveaux produits et la rigueur sont deux qualités essentielles qui sont recherchées par Gentec chez un ingénieur en génie électrique.

« Quand on travaille des réseaux électriques dans le domaine médical, il faut être très rigoureux. Il faut être capable de développer des choses à la fine pointe de la technologie tout en ayant à l’esprit la procédure à suivre pour que le produit respecte les exigences du client et les exigences réglementaires. Il faut trouver les personnes qui sont capables d’avoir cet équilibre-là. »

Dans la grande famille Gentec, chaque employé a son importance, souligne M. Giroux.

Travail d’équipe

Le succès de l’entreprise repose d’abord et avant tout sur le travail d’équipe.

« Vous avez beau développer le meilleur produit, s’il n’est pas fabriqué selon les règles de l’art, il ne sera pas bon ! On a une belle équipe et on est bien fier de ça », dit M. Giroux.

Affichant une vingtaine de millions de dollars de chiffre d’affaires, Gentec, fondée en 1959, compte aujourd’hui 130 employés à son siège social de Québec.

En plus de son principal client, Hydro-Québec, Gentec fait aussi affaire avec des entreprises comme AddÉnergie, ABB et Dimonoff.

Motricité

« On a beaucoup de gens qui sont des techniciens en électronique, mais on a aussi des gens qui ont une formation diverse. Ce qu’on recherche, ce sont des personnes avec une bonne motricité fine et qui sont prêtes à apprendre. Partant de là, on va les former nous-mêmes. On a des gens qui étaient dans la coiffure et qu’on a formés pour fabriquer des composants d’appareils électroniques. On est très ouverts », a ajouté M. Giroux.

Gentec, « où les idées deviennent des réalisations », travaille fort pour offrir un milieu de vie stimulant à ses employés, soutient le président, même si la COVID-19 vient compliquer les choses.

En 2000, il y a eu une scission dans l’entreprise, qui a fait naître Gentec Électro-Optique, fondée afin de poursuivre la mission de fournir des services exclusivement concentrés sur la mesure de la puissance et de l’énergie des lasers thermiques. Gentec Électro-Optique est dirigée par Michel Giroux, un des frères de François Giroux. Son siège social se trouve dans la capitale nationale.

Gentec