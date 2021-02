Les travailleurs de la santé plus enclins à la vaccination

La propension des travailleurs de la santé à se faire vacciner est passée de 57 % en novembre dernier, à 76 % ce mois-ci, selon une enquête québécoise menée par Dre Mélissa Généreux, professeure à la faculté de médecine à l’Université de Sherbrooke.

Cette hausse significative s’explique par le fait que les travailleurs de la santé sont de plus en plus sensibilisés à l’importance d’être vacciné, en plus de constater une promotion positive de la vaccination.

«Ces gens-là sont les premiers à voir leurs collègues se faire vacciner, à voir plus de cas sur les réseaux sociaux qui se font vacciner, qui sont fiers de l’être. Il y a vraiment une influence positive qui s’installe autour de la vaccination», fait valoir Dre Généreux, également médecin-conseil à la direction de la santé publique de l'Estrie.

Photo courtoisie Michel Caron, Université de Sher

Cette augmentation la rassure grandement, alors qu’elle considère important que les travailleurs de la santé lancent un message positif face à la vaccination.

Le 24% restant, qui représente près d’un travailleur de la santé sur quatre qui hésite encore ou refuse de recevoir le vaccin s’explique surtout par le facteur de l’âge.

«Les travailleurs de la santé, comparativement à l’ensemble de la population adulte de l’étude, sont en moyenne plus jeunes, fait valoir Dre Généreux. Ils ont moins peur du virus et ressentent moins l’urgence de se faire vacciner.»

Elle ajoute que, si on enlève le facteur de l’âge, les travailleurs de la santé sont 50 % plus enclins à sa faire vacciner que le reste de la population.

«C’est intéressant, car en novembre, c’était l’inverse. Ça, ça m’inquiétait», admet-elle.

Hausse en général

Pour l’ensemble de la population, la propension à la vaccination est passée de 62 % en novembre à 74 % ce mois-ci, une augmentation très positive, estime Dre Généreux.

«Le fait d’avoir un vrai vaccin, ç’a eu un effet favorable», fait-elle valoir, ajoutant que les indécis et ceux qui refusent ont également diminué.

Elle estime qu’un bon travail d’information pourrait suffire à convaincre plusieurs indécis.

Finalement, la professeure-chercheure souligne que les personnes seules sont les plus à risque de souffrir d’anxiété et de dépression et qu’un sentiment d’appartenance est l’unique facteur qui contribue à la fois à la propension à se faire vacciner et à avoir une meilleure santé mentale en temps de pandémie.

«Ça va valoir la peine de la travailler son attachement à la communauté, parce que ça contribue au bien-être des gens et leur désir de faire leur part de lutter contre le virus», termine-t-elle.