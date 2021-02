L’indiscipline coule le Rocket contre le Moose

Le Moose du Manitoba a touché la cible deux fois sur le jeu de puissance en troisième période pour infliger une deuxième défaite en autant de parties au Rocket de Laval, cette fois par la marque de 4 à 2, mercredi à Montréal.

Kristian Reichel et Nathan Todd ont respectivement profité de pénalités décernées à Jesse Ylonen et à Brandon Baddock pour faire scintiller la lumière rouge et donner une avance suffisante aux visiteurs. Le club-école du Canadien de Montréal a écopé des quatre pénalités mineures décernées dans cette rencontre.

Nicholas Jones a été l’autre joueur à déjouer le gardien Charlie Lindgren, qui n’a pourtant été mis à l’épreuve que 15 fois.

Il s’agissait toutefois d’un premier match depuis une défaite de 4 à 1 du Canadien face aux Panthers de Floride ayant eu lieu le 7 mars 2020 à Sunrise pour Lindgren. Il avait maintenu une fiche de 2-4, une moyenne de buts alloués de 3,33 et un taux d’efficacité de ,888 en six parties avec le CH en 2019-2020.

Todd a mis un terme aux espoirs du Rocket en inscrivant son deuxième but de la rencontre dans une cage déserte. Il a ainsi terminé sa soirée de travail avec trois points. Tyler Graovac a pour sa part ajouté deux mentions d’aide à son dossier.

Mikhail Berdin a concédé deux buts sur 31 lancers devant la cage du Moose.

Ylonen et Baddock ont malgré tout fait amende honorable en étant les deux buteurs du match pour la troupe de Joël Bouchard. Pour Ylonen, il s’agissait d’un tout premier but en Amérique du Nord.

Les deux équipes se retrouveront vendredi et samedi au Centre Bell pour les deux dernières rencontres de cette série de quatre au sein de la section canadienne de la Ligue américaine de hockey.