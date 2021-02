«Mini chalet – Grandeur nature» : camping nouveau genre à CASA

Les chalets ont particulièrement la cote depuis le début de la pandémie, et la chaîne CASA suit le mouvement en présentant, à compter du lundi 1er mars, la série «Mini chalet – Grandeur nature», mettant en vedette la designer Camille Charland Perez («Rénover pour louer»).

Épousant la tendance du «glamping» (contraction des mots «glamour» et «camping»), qui consiste en une sorte de camping «confortable» néanmoins près de la nature, «Mini chalet – Grandeur nature» nous fera visiter quelques-uns des plus beaux mini chalets de la province, se démarquant par leur conception, leur aménagement et leur architecture, à Québec, en Estrie, à Charlevoix, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

Puis, au cours des 10 épisodes, le public accompagnera Camille Charland Perez, qui agira à titre de conseillère pour la construction de ce nouveau type d’habitation prisé, dans un développement de la région de l’Outaouais. De l’abattage des arbres jusqu’à la remise des clés aux propriétaires, nous serons témoins de tous les travaux et défis d’un tel projet, alors que la designer-vedette s’assurera que les mini chalets soient les plus confortables, design et ergonomiques possible.

En ce début 2021, la chaîne CASA a noté une hausse de 30% de son auditoire chez les adultes de 18-34 ans.

«Mini chalets – Grandeur nature», le lundi, à 20 h, sur CASA, dès le 1er mars, et en simultané et en rattrapage sur TVA+.