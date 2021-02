Nouvel entraîneur du CH: «Je suis excité par le défi» - Dominique Ducharme

C’est sûr «à 100%» que Dominique Ducharme sera à la barre du Canadien de Montréal jusqu’à la fin de la saison.

Si le terme «intérim» est employé, le directeur général Marc Bergevin est clair : il a pleinement confiance envers Ducharme pour la suite. En bref, on pourrait voir le Québécois comme entraîneur-chef du Tricolore pendant des années.

«C’est un petit gars de Joliette qui a travaillé fort», a qualifié Bergevin, précisant que Ducharme ne semblait pas trop nerveux face au défi qui l’attend puisqu’il a confiance en ses moyens.

«Je suis excité par le défi, je me sens prêt, ç’a été une longue route pour moi, a d’ailleurs mentionné Ducharme, plutôt calme au moment de répondre aux questions des journalistes, mercredi après-midi. Si on m’avait dit d’écrire un film et que j’allais devenir entraîneur-chef du Canadien, le scénario aurait été un peu différent. Aujourd’hui, j’ai des sentiments partagés parce que je perds aussi deux personnes que j’apprécie beaucoup en Claude et Kirk.»

Rencontre avec les joueurs

Ducharme a indiqué que l’ajout d’Alex Burrows, comme adjoint, servira notamment à relancer le jeu de puissance du Canadien.

«Je dois rencontrer les joueurs ce soir (mercredi) et on va se donner des objectifs, a ajouté Ducharme. On va commencer par ça.»

«On a une bonne équipe ici, a indiqué l’entraîneur-chef par intérim. On va avoir du succès.»

Le premier match officiel de Ducharme à la barre du Canadien est prévu jeudi soir contre les Jets, à Winnipeg. Le club montréalais affrontera également les Jets, samedi.

La semaine prochaine, le CH sera de retour à Montréal et recevra la visite des Sénateurs d’Ottawa, mardi, avant d’accueillir les Jets à deux reprises.