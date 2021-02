Ottawa lance un programme de surveillance contre la pêche illégale

Ottawa met sur pied un programme de 7 millions $ pour contrer la pêche illégale dans le monde.

L’initiative de surveillance par satellite annoncé mercredi regroupe plusieurs ministères, dont Pêches et Océans Canada et celui de la Défense.

«Le Programme de détection des navires sombres, d'une valeur de 7 millions de dollars, utilise la technologie satellitaire pour localiser et suivre les navires dont les dispositifs de transmission de leur localisation ont été éteints, parfois dans le but d'échapper au suivi, au contrôle et à la surveillance», a-t-on expliqué dans le communiqué du gouvernement.

Ce Programme de détection des navires sombres est décrit comme étant «l'un des moyens les plus novateurs à notre disposition».

L’information recueillie par ces satellites sera partagée avec de multiples États insulaires et côtiers qui subissent les contrecoups de la pêche illégale.

Selon le World Wildlife Fund, la pêche illégale représente 12 % à 18 % des captures mondiales et coûterait entre 12 et 29 milliards $ chaque année.