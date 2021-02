«Quand Benoit est là!» : une deuxième saison de découvertes gastronomiques

Moins d’un an après être revenu à l’écran dans «Quand Benoit est là!», Benoit Roberge nous propose déjà une deuxième saison de découvertes gourmandes aux quatre coins du Québec, à Zeste, dès le mardi 2 mars.

Parce que nos restaurateurs ont plus que jamais besoin d’un bon coup de pouce, notre épicurien Benoit Roberge repart en quête des secrets les mieux gardés de la province en termes de bonnes tables où bien boire, manger et s’amuser.

L’animateur fouinera dans les cuisines d’une vingtaine de restaurants et se rendra dans de nouvelles régions, dont le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi, les Laurentides, les Cantons de l’Est et le Saguenay. «Quand Benoît est là!» nous fera à nouveau connaître les gens dévoués et fiers de leur gastronomie locale, qui portent à bout de bras leurs salles à manger chaleureuses et conviviales.

À l’été 2020, arrivée en ondes en mai, «Quand Benoît est là!» a gagné la faveur des téléspectateurs, se hissant au sommet du palmarès des titres les plus populaires de Zeste.

Ces 10 nouveaux épisodes d’une heure seront diffusés le mardi, à 21 h, à Zeste, dès le 2 mars. L’émission est produite par Macaque Production, en collaboration avec Québecor Contenu.