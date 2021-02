Québec pressé de vacciner les personnes handicapées en priorité

Un regroupement d’organismes de défense des droits des personnes handicapées demandent au premier ministre, François Legault, d’intervenir pour assurer à celles-ci un accès prioritaire au vaccin pour la COVID-19.

« Même si les personnes que nous représentons encourent un risque accru de contracter ou d'être atteint d’une forme grave de la COVID-19, le gouvernement se refuse toujours à leur reconnaître un rang prioritaire », écrivent-ils dans un communiqué diffusé mercredi.

Écoutez le journaliste Alexandre Dubé avec Antoine Robitaille sur QUB Radio:

L’ordre de priorisation pour la vaccination établie par Québec pour la population générale prévoit d’inoculer d’abord les personnes âgées de 85 ans et plus puis de procéder par tranches d'âge décroissantes. Or, « l’âge n’est certainement pas le seul critère de vulnérabilité », fait valoir le regroupement.

« Pour respecter le principe d’équité, le vaccin pour la COVID-19 doit être attribué en fonction du degré de vulnérabilité de chacun et des disparités existantes au sein de la population[...]. Ailleurs dans le monde, un rang prioritaire a été accordé à une proportion importante de personnes vivant en situation de handicap », rappelle-t-il également.

L’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH), la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN), la Fédération québécoise de l’autisme (FQA), le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) et la Société québécoise de la déficience intellectuelle sont les organismes qui ont lancé cet appel.