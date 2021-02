Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 25 février:

- «La petite reine»

Après des années d’efforts sur vélo, Julie Arseneau se dirige tout droit vers la réalisation de son grand rêve: remporter la Coupe du monde de cyclisme. Par contre, alors qu’une histoire de dopage éclate, la populaire cycliste doit faire face à la tempête. Drame sportif québécois avec Laurence Leboeuf.

Jeudi, 10 h, ARTV.

- «Héritages de stars»

Le nom de Marlon Brando résonne encore à Hollywood, même si le célèbre acteur est décédé depuis plus de 15 ans. Pas surprenant, car il a laissé une empreinte indélébile sur l’industrie cinématographique. Mais outre son bel héritage au grand écran, il a également laissé des millions de dollars derrière lui.

Jeudi, 16 h, Investigation.

- «Légendes d’Europe»

Direction la Grèce, un pays façonné par les légendes, les sites majestueux et la nature. Un endroit où l’Histoire s’est imposée, où les époques ont eu un impact immense et déterminant sur cette partie de l’Europe. L’Atlantide, Poséidon, la mer d’Égée; retour dans un passé foisonnant.

Jeudi, 20 h, Planète+.

- «J.E.»

Le marché noir du Viagra et des médicaments censés combattre la dysfonction érectile prend une ampleur inquiétante au Québec. Le mélange de ces petites pilules à des drogues s’avère un cocktail dangereux. L’équipe de «J.E.» a parlé à des revendeurs et des consommateurs.

Jeudi, 21 h, TVA.

- «L’avenir nous appartient»

La parole est au comédien Mani Soleymanlou qui en a long à dire sur la rémunération des artistes et les perspectives d’avenir auxquelles devraient avoir droit les enfants d’immigrants. Et que faire pour aider les jeunes à trouver leur voie? On se tourne vers la plateforme Academos et ses 3000 cybermentors.

Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

- «Kevin»

Si les années 1990 ont bien servi le prénom Kevin, il en va tout autrement aujourd’hui. Lui et ses variations ont la vie dure et font en sorte que bien des gens sont victimes de moqueries. Dans ce documentaire, Pierre-Yves Lord rencontre ceux qui en sont la cible.

Jeudi, 22 h, Canal D.

- «5 mariages»

Cette comédie dramatique et romantique suit une journaliste américaine qui s’intéresse aux mariages à Bollywood. Une fois sur place afin de réaliser un reportage, elle découvre une multitude de choses qu’elle n’avait pas imaginées. Chocs culturels, implication de la communauté transgenre et amours perdues forment une mosaïque colorée.

Jeudi, 23 h, Évasion.